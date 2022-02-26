Российская армия продвигается, а Зеленский попросту сливается

На Украине продолжается миротворческая операция российских Вооруженных сил, целью которой является защита проживающих в Донбассе людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
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