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Федерация футбола Албании отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА

Федерация футбола Албании (FSHF) больше не поддерживает кандидатуру Джанни Инфантино на переизбрание на пост президента ФИФА.

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