Психолог Богачёва: для соблюдения ментальной гигиены следует проверять информацию в Интернете

Психолог Раиса Богачева поделилась советами, как соблюдать ментальную гигиену. По ее словам, нужно тщательно проверять информацию в интернете, чтобы избежать стресса, а также не пользоваться гаджетами в вечернее время для улучшений качества сна.
Психолог Раиса Богачева поделилась советами, как соблюдать ментальную гигиену. По ее словам, нужно тщательно проверять информацию в интернете, чтобы избежать стресса, а также не пользоваться гаджетами в вечернее время для улучшений качества сна.
Свежие комментарии