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Психолог Богачёва: для соблюдения ментальной гигиены следует проверять информацию в Интернете

Психолог Богачёва: для соблюдения ментальной гигиены следует проверять информацию в Интернете

Психолог Раиса Богачева поделилась советами, как соблюдать ментальную гигиену. По ее словам, нужно тщательно проверять информацию в интернете, чтобы избежать стресса, а также не пользоваться гаджетами в вечернее время для улучшений качества сна.

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