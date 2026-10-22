Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года © Александр Щербак/РИА НовостиВойна на западном направлении не нужна ни Белоруссии, ни России, но нужно быть к ней готовыми.