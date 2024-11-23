За какие долги могут лишить водительских прав

Водители могут быть лишены прав в том случае, если они имеют задолженность по алиментам. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин, подчеркнув, что машину, которую арестовали судебные приставы за неуплату алиментов, остановят на ближайшем посту.