За какие долги могут лишить водительских прав

Водители могут быть лишены прав в том случае, если они имеют задолженность по алиментам. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин, подчеркнув, что машину, которую арестовали судебные приставы за неуплату алиментов, остановят на ближайшем посту.
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