Глава МИД Турции назвал условие полного прекращения боевых действий в Газе

Только полная международная изоляция Израиля поможет удержать его от возобновления боевых действия в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, 9 февраля передает арабоязычный палестинский телеканал Palestine TV.
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