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Маск с иронией отреагировал на слова Зеленского о выборах на Украине

Маск с иронией отреагировал на слова Зеленского о выборах на Украине

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Руководитель департамента государственной эффективности США, американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине.

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