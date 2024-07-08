На «Иннопром-2024» подписали соглашение о строительстве завода по производству фосфора на территории ОЭЗ «Алабуга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов на полях «Иннопром-2024» подписали соглашение о взаимодействии между Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Республики Татарстан и ООО «Рикофлот».
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