На «Иннопром-2024» подписали соглашение о строительстве завода по производству фосфора на территории ОЭЗ «Алабуга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов на полях «Иннопром-2024» подписали соглашение о взаимодействии между Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Республики Татарстан и ООО «Рикофлот».