МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

ПАО «МТС» запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 1250 км на участке Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи, сообщили в пресс-службе компании.
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