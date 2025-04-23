МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

ПАО «МТС» запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 1250 км на участке Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи, сообщили в пресс-службе компании.