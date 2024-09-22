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Украина уже имеет ракеты, добивающие до Москвы, – экс-посол в США

Украина уже имеет ракеты, добивающие до Москвы, – экс-посол в США

Перспективы военной помощи Украине от Запада очень туманны, прогнозы пессимистичны, поэтому Киеву нужно рассчитывать на себя.

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