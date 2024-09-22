Перспективы военной помощи Украине от Запада очень туманны, прогнозы пессимистичны, поэтому Киеву нужно рассчитывать на себя.
Украина уже имеет ракеты, добивающие до Москвы, – экс-посол в США
Комментарии
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Олег Самойлов
С попытки РАЗВИТЬ МОЗГИ! Чтобы было хотя бы чем ДУМАТЬ!
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11 час.
владимир рябченко
Пациент скорее мёртв, чем жив... но реанимационные мероприятия позволяю имитировать признаки жизни...
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3 час.
Андрей Тихонов
А по госдуре долбанут или нет? Пока наши красные полоски рисуют в отношении Банковой...
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2 час.
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