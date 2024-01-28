Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путин пошутил над министром финансов из-за темы денег

Путин пошутил над министром финансов из-за темы денег

Президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым во время закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если бы с подачи В.В.Путина Силуанову зарплату в размере минимального прожиточного минимума установили, как и &quot;народным&quot; избранникам вот народ посмеялся бы, а сколько сторонников сразу появилось и поддержки у президента.... Вот это было бы шоу на УРА...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх