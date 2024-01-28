Президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым во время закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга.
Путин пошутил над министром финансов из-за темы денег
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если бы с подачи В.В.Путина Силуанову зарплату в размере минимального прожиточного минимума установили, как и "народным" избранникам вот народ посмеялся бы, а сколько сторонников сразу появилось и поддержки у президента.... Вот это было бы шоу на УРА...
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