Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

Если молодых людей признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей — их обвиняют в попытке устроить теракт в здании Российского университета дружбы народов имени Лумумбы.
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