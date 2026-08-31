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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Челси» Санчес интересен «Комо» и еще нескольким клубам

Роберт Санчес из « Челси » привлек интерес « Комо », сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Итальянская команда входит в число клубов, рассматривающих вратаря, поскольку Ноэль Тернквист переходит в «Монцу».

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