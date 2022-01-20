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«Газпром» подготовил энерголовушку для Польши — СМИ

«Газпром» подготовил энерголовушку для Польши — СМИ

В преддверии запуска Baltic Pipe Россия готовится к новой тактике в отношении Польши – терять такой большой рынок, способный нанести экономический удар по "Газпрому", Москва без боя не собирается, считает обозреватель Energetyka 24 Якуб Вих.

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