Цены на новогодние деревья назвали продавцы ёлочных базаров в Новосибирске

За первую неделю декабря в Новосибирскую область ввезли около 9 тысяч хвойных деревьев. По информации Сибирского управления Россельхознадзора зимних красавиц привезли из Кемеровской и Курганской областей, Республик Алтай и Башкортостан.
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