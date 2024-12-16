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Вечерний Новосибирск

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  • Evgeni Velesik
    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...
  • Сергей Крюков
    правильно...китайцам рыба нужней...свои на изжоге перебьются...В Китай отправили...

Цены на новогодние деревья назвали продавцы ёлочных базаров в Новосибирске

Цены на новогодние деревья назвали продавцы ёлочных базаров в Новосибирске

За первую неделю декабря в Новосибирскую область ввезли около 9 тысяч хвойных деревьев. По информации Сибирского управления Россельхознадзора зимних красавиц привезли из Кемеровской и Курганской областей, Республик Алтай и Башкортостан.

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