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Вероятный преемник Зеленского пригрозил России: «Украина не сдастся»

Залужный заявил об отказе Украины сдаться! Военный раскрыл планы на переговоры с Москвой.Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого многие называют вероятным преемником Владимира Зеленского в случае выборов в стране и кого российский лидер упоминает по фамилии, заявил, что Украина продолжит противостояние с Россией.

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