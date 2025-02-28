Вероятный преемник Зеленского пригрозил России: «Украина не сдастся»

Залужный заявил об отказе Украины сдаться! Военный раскрыл планы на переговоры с Москвой.Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого многие называют вероятным преемником Владимира Зеленского в случае выборов в стране и кого российский лидер упоминает по фамилии, заявил, что Украина продолжит противостояние с Россией.
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