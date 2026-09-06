Не удалось получить AccessToken. Повторите операцию еще раз. Если ошибка повторится, обратитесь к администратору системы.

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Ивановские новости

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Злоумышленник, ранее судимый за особо тяжкие преступления, напал на 59-летнего мужчину, угрожая убийством и нанеся шесть ножевых ранений, после чего похитил 1500 рублей.

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