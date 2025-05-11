Игорь Кузнецов

Не нужно было Зеленскому "трубить" на весь мир о желании сорвать торжественные мероприятия в Москве. Вот и "привлёк внимание" к нашему параду в честь 80-летия Победы над фашизмом. У мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц. Надпись на снимке гласит: «Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя».