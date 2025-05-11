Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Так это же провал! Запад отошел от шока и отреагировал на Парад Победы в Москве

Так это же провал! Запад отошел от шока и отреагировал на Парад Победы в Москве

Никакой изоляции России и в помине нет, и когда на Украине едут какие-то министры, Москва собирает мировых лидеров, реагирует мировая пресса.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья!
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1 час.
Игорь Кузнецов
Не нужно было Зеленскому &quot;трубить&quot; на весь мир о желании сорвать торжественные мероприятия в Москве. Вот и &quot;привлёк внимание&quot; к нашему параду в честь 80-летия Победы над фашизмом. У мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц. Надпись на снимке гласит: «Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя».
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Леонид Руси
У всех просто челюсть отвисла...
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