Никакой изоляции России и в помине нет, и когда на Украине едут какие-то министры, Москва собирает мировых лидеров, реагирует мировая пресса.
Так это же провал! Запад отошел от шока и отреагировал на Парад Победы в Москве
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья!
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1 час.
Игорь Кузнецов
Не нужно было Зеленскому "трубить" на весь мир о желании сорвать торжественные мероприятия в Москве. Вот и "привлёк внимание" к нашему параду в честь 80-летия Победы над фашизмом. У мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц. Надпись на снимке гласит: «Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя».
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26 мин.
Леонид Руси
У всех просто челюсть отвисла...
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7 мин.
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