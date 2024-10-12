Депутат Дубинский: Зеленский задумал не позволить Трампу остановить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский решил всеми силами затянуть конфликт с Россией. Он не позволит республиканцу Дональду Трампу в случае победы на выборах в США обеспечить дипломатическое урегулирование, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии