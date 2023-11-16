Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в секторе Газа

Резолюция по Израилю и Палестине, подготовленная Мальтой, была одобрена Советом безопасности ООН. В ней содержится призыв к проведению срочных и продолжительных гуманитарных пауз в боевых действиях в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии