Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.
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Не умер, а издох, как бешеная собака! и труп закопать на мусорной свалке!
Женщины! Никогда даже близко не подходите к чуркобесам... Это злыдни писюкавые... Убить могут в любой момент... Они же нехристи окаянные... Зверьё! Чудес не будет... Они все палачи!
Так обезьяне и надо...
Вот так- раз и помер Рахимзода. Вполне себе естественной смертью, только палка швабры, входящая в анус и выходящая через рот намекала о чем-то.
Женщины, вы совсем ополоумели, что идете замуж за таджиков и им подобным приматов? Просто нет слов.Женихов блин все ищете. Это чужие по духу , религии, менталитету зверьки, какие из них мужья- любовники? Вам родители наверное не рассказывали про иноверцев, Хотя видать и родители в данном случае не совсем адекватные. Очень жаль неразумных девушек, поплатившихся жизнью за свое сиюминутное счастье
Сдох Рахимзода . Тьфу , фамилия звучит как венерическое заболевание . У вас рахимзода и вам кабзда ...