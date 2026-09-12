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Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Русиизменено

Женщины! Никогда даже близко не подходите к чуркобесам... Это злыдни писюкавые... Убить могут в любой момент... Они же нехристи окаянные... Зверьё! Чудес не будет... Они все палачи!

Профиль пользователя Сергей
Сергей

Вот так- раз и помер Рахимзода. Вполне себе естественной смертью, только палка швабры, входящая в анус и выходящая через рот намекала о чем-то.

Профиль пользователя Наталья Волкова
Наталья Волкова

Женщины, вы совсем ополоумели, что идете замуж за таджиков и им подобным приматов? Просто нет слов.Женихов блин все ищете. Это чужие по духу , религии, менталитету  зверьки, какие из них мужья- любовники? Вам родители наверное не рассказывали  про иноверцев, Хотя видать и родители в данном случае не совсем  адекватные. Очень жаль неразумных девушек, поплатившихся жизнью за свое сиюминутное счастье