Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

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Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.