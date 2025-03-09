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Тренер рассказала об ошибках в разминке перед тренировкой

Тренер рассказала об ошибках в разминке перед тренировкой

По мере приближения лета возрастает интерес к групповым занятиям и тренировкам в тренажерном зале. О том, как правильно подготовить тело к физической нагрузке с помощью разминки, 9 марта «Известиям» рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

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