Тренер рассказала об ошибках в разминке перед тренировкой

По мере приближения лета возрастает интерес к групповым занятиям и тренировкам в тренажерном зале. О том, как правильно подготовить тело к физической нагрузке с помощью разминки, 9 марта «Известиям» рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.