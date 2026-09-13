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Как подготовить яблони и груши к зимовке с помощью осенней подкормки

Осенняя подкормка яблонь и груш является важным этапом ухода за плодовыми деревьями, позволяющим подготовить их к зимовке и заложить основу для будущего урожая.

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