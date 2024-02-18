Западная цивилизация превращается в планету обезьян

Рано или поздно любая империя деградирует. Она может потом возрождаться даже более мощной и великой, чем была до деградации, но периодическая деградация неизбежна – она связана с природой человека Источник фото: i.
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