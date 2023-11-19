Офицер Дэвис: Помощь Запада не принесла результатов для Украины

Военная и финансовая помощь Запада так и не принесла Украине успеха. Больше нет никаких оснований надеяться на победу украинских военных, заявил экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
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