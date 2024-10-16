Кирилл Грязнов может быть осужден на 30 лет тюрьмы — прокуратура Парижа

Власти Франции возбудили уголовное дело в отношении гражданина РФ Кирилла Грязнова, которого подозревают в организации беспорядков в интересах иностранного государства, сообщило 16 октября РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.
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