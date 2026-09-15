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Выбрал МГИМО вместо бунта: как живет 19-летний сын Эдуарда Лимонова, унаследовавший его внешность и наследие

Выбрал МГИМО вместо бунта: как живет 19-летний сын Эдуарда Лимонова, унаследовавший его внешность и наследие

Сын писателя и политика Эдуарда Лимонова родился, когда его знаменитому и эпатажному отцу было уже 63 года.

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