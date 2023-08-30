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Изнер прослезился, когда к нему выбежал сын на церемонии после первого круга US Open. Он завершает карьеру после турнира

Изнер прослезился, когда к нему выбежал сын на церемонии после первого круга US Open. Он завершает карьеру после турнира

Джон Изнер в первом круге US Open обыграл Факундо Диаса Акосту со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1). 38-летний американец проводит последний турнир в карьере.

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