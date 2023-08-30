Изнер прослезился, когда к нему выбежал сын на церемонии после первого круга US Open. Он завершает карьеру после турнира

Джон Изнер в первом круге US Open обыграл Факундо Диаса Акосту со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1). 38-летний американец проводит последний турнир в карьере.
Популярные статьи
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»
Свежие комментарии