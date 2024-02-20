Bloomberg: Китай потребовал от США отменить односторонние санкции

© AP Photo / Stefani Reynolds Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал отменить американские санкции против китайских компаний и граждан, сообщает Bloomberg.
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