Союз кинематографистов сообщил о смерти Георгия Негашева в 78 лет

Георгий Негашев, известный режиссёр и продюсер, скончался в возрасте 78 лет. Союз кинематографистов России выразил соболезнования.
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