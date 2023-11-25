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Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Франция проиграла 9 секунд, Норвегия – 20

Кубок мира по биатлону-2023/24 1-й этап Эстерсунд, Швеция Сингл-микст Лыжный ход 1-й этап 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6.

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