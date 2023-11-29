Юрий Кот На днях учитель информатики одной из рейтинговых школ Москвы №1619 имени Цветаевой в Строгино Сергей Аверьянов написал на доске «Слава Украине!» и «Смерть русским полудуркам», нарисовал свастику.
Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске
Комментарии
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Sergey V
спросите у этих идиотов
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1 час.
Александр Доливо
Сколько же ещё таких полудурков бродит по земле российской, потенциальных предателей и просто мерзавцев. Ведь он вполне адекватен и прекрасно понимает что написал и что сказал ученикам, так что, пусть на зоне отдохнёт долбоёб!!!
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10 мин.
Геннадий Хрипунов
Этот хуесос оскорбил детей и Страну в целом, я просто не представляю, если когда я учился, и, например; так бы высказался об учителе и Стране, что бы со мной было бы, в лучшем случае в больничке бы лежал.
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6 мин.
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