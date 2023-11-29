Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске

Сколько же ещё таких полудурков бродит по земле российской, потенциальных предателей и просто мерзавцев. Ведь он вполне адекватен и прекрасно понимает что написал и что сказал ученикам, так что, пусть на зоне отдохнёт долбоёб!!!

Геннадий Хрипунов

Этот хуесос оскорбил детей и Страну в целом, я просто не представляю, если когда я учился, и, например; так бы высказался об учителе и Стране, что бы со мной было бы, в лучшем случае в больничке бы лежал.