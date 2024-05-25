Грядущая торговая война между ЕС и Китаем: что ожидать? Ирина ОрлонскаяВведение США 100-процентных пошлин против большой группы китайских товаров стало одним из ключевых событий в мировой торговле, превзойдя даже санкции против России и «контейнерный кризис» 2021 года.
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