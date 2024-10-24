Новости СВО. Опубликовано видео боя бойца ВС РФ в курском приграничье от первого лица. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 25.10.2024

Снайпер Росгвардии ликвидировал укрывшегося в здании бойца ВСУ в Курской области. Отряд добровольцев «БАРС-Курск» приступил к выполнению боевых задач В Минобороны России сообщили, что бойцы добровольческого отряда «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области.