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Учеников российских школ на Байконуре могут обязать изучать казахский язык

Учеников российских школ на Байконуре могут обязать изучать казахский язык

Вопрос об изучении истории Казахстана и казахского языка в российских средних школах Байконура будет рассматриваться Министерством просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана, 14 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

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