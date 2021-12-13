Учеников российских школ на Байконуре могут обязать изучать казахский язык

Вопрос об изучении истории Казахстана и казахского языка в российских средних школах Байконура будет рассматриваться Министерством просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана, 14 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
Вопрос об изучении истории Казахстана и казахского языка в российских средних школах Байконура будет рассматриваться Министерством просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана, 14 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
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