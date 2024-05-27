Участники экспедиции вблизи Валаама подняли со дна Ладоги старинные артефакты

У Валаамского архипелага продолжается крупнейшая экспедиция центра научных исследований 1XPEDITION. Старинные артефакты, обнаруженные командой центра научных исследований 1XPEDITION на дне озера, представляют собой удивительный источник информации, позволяющий заглянуть в прошлое и раскрыть тайны истории.
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