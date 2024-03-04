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«Росгосстрах»: за два года больше всего подорожала передняя левая фара на Nissan Terrano

«Росгосстрах»: за два года больше всего подорожала передняя левая фара на Nissan Terrano

За последние два года самый большой рост цен на кузовные элементы, фары и стекла наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz, хотя по некоторым деталям серьезное увеличение стоимости есть и у моделей, не относящихся к премиум сегменту.

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