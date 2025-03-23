Ефимов день 24 марта 2025 года известен приметами, обычаями и поверьями Юлия Сыромятникова24 марта 2025 года, в понедельник, жители России будут отмечать традиционный народно-церковный праздник — «Ефимов день».
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