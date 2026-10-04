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Кейн про 7:0 с Хорватией: «Это сигнал Европе. Мы голодны, шли за 2-м, 3-м, 4-м голом. Нужно быть безжалостными»

Харри Кейн считает, что разгромная победа Англии над Хорватией (7:0) стала посланием для всей Европы.

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