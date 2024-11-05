ИЗВЕСТИЯ Представителям Запада и всем, кто рассматривает инициативу окончания конфликта на Украине по "финской модели" (принятие Хельсинки позиции нейтралитета после Второй мировой войны), стоит ее "забыть".
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