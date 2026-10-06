Агроном Лагута рассказал, с какими соседями нельзя хранить картофель

В середине осени перед каждым дачником встает серьезная задача - не просто собрать выращенный урожай, но и без потерь сберечь его до самой весны.
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