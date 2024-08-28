Ремонт асфальта на улице Попова завершается

В Архангельске дорожники завершают укладку верхнего асфальтобетонного слоя на улице Попова.Работы на участке от набережной Северной Двины до Обводного канала выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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