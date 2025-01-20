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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Resident Evil 6 может получить переиздание на PlayStation 5 и Xbox Series X|S Возможно, ремастер ...

Resident Evil 6 может получить переиздание на PlayStation 5 и Xbox Series X|S Возможно, ремастер ...

Resident Evil 6 может получить переиздание на PlayStation 5 и Xbox Series X|SВозможно, ремастер станет частью более масштабной стратегии компании по поддержанию интереса к франшизе перед выходом новой части и началом празднования 30-летия Resident Evil.

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