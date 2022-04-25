Когда есть пачка творога,кефир и немного времени,пеку творожные оладьи: на завтрак или просто к чаю

Ингредиенты: 350 гр. творога 2 яйца 3 ст.л. сахара соль по вкусу 300 мл. кефира 230-250 гр. муки щепотка соды Приготовление: Творог переложите в чашку, добавьте яйца и размешайте вилкой.
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