Участник "Времени героев" будет развивать проекты молодежных инициатив

Кавалера ордена Мужества, участника программы "Время героев" Дениса Степанова назначили на должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив, сообщает пресс-служба программы.
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