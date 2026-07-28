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Газета.ру

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Участник "Времени героев" будет развивать проекты молодежных инициатив

Участник "Времени героев" будет развивать проекты молодежных инициатив

Кавалера ордена Мужества, участника программы "Время героев" Дениса Степанова назначили на должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив, сообщает пресс-служба программы.

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