Стало известно, сколько человек пострадало от укусов клещей за неделю в Свердловской области

В Свердловской области начинается сезон передачи клещевых инфекций. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 25 апреля в регионе зафиксировано 437 случаев укуса клеща (в 2021 году - 2057 случаев).