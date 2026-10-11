Лужники зажигают: теперь вокруг Большой арены можно бегать на профессиональной дорожке!

В «Лужниках» появился новый беговой маршрут, который уже заставляет сердца москвичей биться чаще! Как сообщает Москва24, мэр Сергей Собянин объявил об открытии 1,1-километровой дорожки вокруг Большой спортивной арены.
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