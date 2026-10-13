AP: пережившая казнь Пайк из-за неразберихи поздно получила медпомощь

Пережившей неудачную попытку казни американке Кристе Пайк оказали медпомощь с запозданием из-за неразберихи между сотрудниками экстренных служб и тюрьмы, передает AP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Онколог Черемушки...
- ГБ Стояногло и Гагау...
- ГБ Шантаж Зеленского...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым