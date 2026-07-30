Во Франции впервые выявили локальный вирус чикунгунья

На территории Франции впервые в этом сезоне выявили случай заражения лихорадкой чикунгунья. Как отмечает издание 20 Minutes, в департаменте Тарн на юге страны был зафиксирован именно локальный случай, а не завозной.
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