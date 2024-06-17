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Небензя: РФ не допустит восстановления механизма порицания КНДР в Совбезе ООН

Небензя: РФ не допустит восстановления механизма порицания КНДР в Совбезе ООН

Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo Москва не допустит восстановления в Совете Безопасности ООН механизма порицания КНДР, наподобие группы экспертов санкционного комитета, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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